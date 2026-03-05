Un giovane di 24 anni è stato trovato senza vita nel suo letto da sua madre a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso. Il medico, Emanuele Canzian, non si era sentito bene negli ultimi due giorni e aveva deciso di restare a casa dal lavoro. La causa del decesso sembrerebbe un malore improvviso durante il sonno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare.

SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Non si sentiva bene da un paio di giorni e per questo era rimasto a casa dal lavoro. «Il medico gli aveva detto che erano solo un po' di ansia e stress», racconta la madre. Niente di preoccupante insomma. Ma martedì mattina, quando la mamma è andata in camera a svegliarlo, si è resa conto che Emanuele non c'era più: a stroncarlo ad appena 24 anni, nel sonno, un improvviso malore, che non gli ha lasciato scampo. Nessuna avvisaglia, nessun malessere fisico. È morto così, sul suo letto, Emanuele Canzian, grafico all'Amorim Cork di Scomigo residente a San Pietro di Feletto. «Adorava quel lavoro. Aveva tanti progetti, era un ragazzo buono e gentile. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «Ansia e stress» per il medico, Emanuele Canzian trovato morto nel letto dalla mamma. Un malore l'ha stroncato nel sonno a 24 anni

Leggi anche: È morto Andrea Lorini, il bodybuilder trovato senza vita sul letto dalla madre. Stroncato da un malore

Bodybuilder Andrea Lorini morto a Chiari per un malore, trovato nel letto di casa dalla madreIl bodybuilder Andrea Lorini è morto a Chiari a causa di un malore: il 48enne è stato trovato senza vita nel letto di casa dalla madre.

Contenuti utili per approfondire Emanuele Canzian.

Temi più discussi: Ansia e stress per il medico, Emanuele Canzian trovato morto nel letto dalla mamma. Un malore l'ha stroncato nel sonno a 24 anni; Malore nel sonno, grafico 24enne trovato morto dai genitori; San Pietro di Feletto. Emanuele Canzian morto a 24 anni. La mamma: Gentile, disponibile e generoso; Blitz dell'antimafia nei cantieri della stazione, le indagini su contratti e appalti: almeno 2 aziende potrebbero rischiare sanzioni.

Emanuele Canzian trovato morto a letto dalla mamma a 24 anni. Un malore l'ha stroncato nel sonno: «Era a casa dal lavoro a causa dello stress»SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Non si sentiva bene da un paio di giorni e per questo era rimasto a casa dal lavoro. «Il medico gli aveva detto che erano solo un po' di ansia ... ilgazzettino.it

San Pietro di Feletto piange Emanuele Canzian, morto nel sonno a 24 anniLa notte in cui Emanuele non si è più svegliato A San Pietro di Feletto, tra le colline che guardano la zona di Conegliano, il silenzio di una notte qualunque si è trasformato in qualcosa che nessuno ... alphabetcity.it

Emanuele Canzian, giovane grafico, è stato colto da un malore improvviso nella sua abitazione - facebook.com facebook