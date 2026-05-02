Cori uno striscione e fumogeni antagonisti contro Fratelli d' Italia | alta tensione

Nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio, un gruppo di antagonisti si è radunato in piazza Ferretto a Cori, portando uno striscione con la scritta “Fuori Alfredo Cospito dal 41 bis” e accendendo fumogeni sotto ai portici. La manifestazione ha coinvolto alcune decine di persone che hanno attraversato l’area, passando anche davanti a un gazebo del partito Fratelli d’Italia, suscitando un certo scompiglio.

Cori, uno striscione: “Fuori Alfredo Cospito dal 41 bis” e fumogeni sotto ai portici in piazza Ferretto dove nel tardo pomeriggio oggi, sabato 2 maggio, un gruppo di antagonisti, qualche decina di persone, ha manifestato e camminato anche davanti al gazebo di Fratelli d'Italia suscitando una.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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