Durante uno speciale televisivo condotto da Enrico Mentana, Giorgia Meloni ed Elly Schlein hanno avuto un confronto in differita, caratterizzato da un botta e risposta tra le due leader politiche. L’occasione si è concentrata sul referendum, con le due protagoniste che hanno espresso le proprie opinioni e risposte in modo diretto e senza filtri. L’intervento ha visto un acceso scambio di posizioni, senza coinvolgimento di altri soggetti.

Sono le ultime ore utili prima del doveroso silenzio elettorale e Giorgia Meloni ed Elly Schlein ne approfittano. Le due leader ai poli opposti sono entrambe ospiti di Sì o No, lo speciale del Tg La7 di Enrico Mentana dedicato al referendum sulla riforma Costituzionale della Giustizia. Mentre Schlein ha anticipato la propria campagna per il no sui social, Meloni ha esposto le ragioni del sì anche alla trasmissione Cinque minuti di Bruno Vespa. Elly Schlein contro il “modello Trump” Giorgia Meloni: la riforma per evitare casi come Garlasco Il referendum diventa campagna elettorale Elly Schlein contro il “modello Trump” Elly Schlein, a favore del no al referendum, è la prima ospite dello speciale Sì o No del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giorgia Meloni ed Elly Schlein nello speciale di Enrico Mentana: le accuse nel botta e risposta a distanza

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