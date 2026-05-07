Strisce blu in via Diocleziano la Commissione Infrastrutture esamina criticità e possibili correttivi

La Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità si è riunita oggi su richiesta della presidente del Consiglio comunale per discutere delle strisce blu in via Diocleziano. Durante l’incontro, sono stati analizzati i problemi riscontrati nell’applicazione dell’ordinanza dirigenziale e sono state considerate alcune proposte di modifiche. La discussione si è concentrata sulle criticità emerse e sulle eventuali soluzioni da adottare per migliorare la gestione della sosta nella zona.

La Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, presieduta dal consigliere anziano Gennaro Acampora, si è riunita oggi su richiesta della presidente del Consiglio comunale Enza Amato per fare il punto sull’applicazione dell’ordinanza dirigenziale n. 118 del 2019, che disciplina la sosta a pagamento in via Diocleziano, via Minichini e via Formisano. Hanno preso parte alla.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Strisce blu in via Diocleziano, la Commissione Infrastrutture esamina criticità e possibili correttivi Notizie correlate La manifestazione contro le strisce blu a via Diocleziano, l'ira dei residenti: "Così si creano difficoltà alle famiglie"I residenti di via Diocleziano da settimane dicono no alle strisce blu a pagamento realizzate sulla strada, firmando petizioni e annunciando per... Strisce blu perfette, strisce pedonali che spariscono: le foto dei lettori sulle “zebre” sbiadite a ComoLa segnalazione (con immagini) mette il dito nella piaga: parcheggi a pagamento ben tracciati e ben visibili, mentre in diversi punti le strisce...