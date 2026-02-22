Strisce blu perfette strisce pedonali che spariscono | le foto dei lettori sulle zebre sbiadite a Como

Le strisce blu perfette e le strisce pedonali sbiadite a Como attirano l’attenzione di molti cittadini. La causa risiede nel deterioramento delle marcature, che si verifica spesso a causa del calpestio e delle intemperie. Le foto inviate dai lettori mostrano attraversamenti quasi invisibili lungo le strade principali, creando confusione tra pedoni e automobilisti. Alcuni passanti si fermano, stupiti, chiedendosi dove siano sparite le zebre. La situazione solleva dubbi sulla manutenzione delle segnaletiche urbane.

La segnalazione (con immagini) mette il dito nella piaga: parcheggi a pagamento ben tracciati e ben visibili, mentre in diversi punti le strisce pedonali sembrano lasciate andare C’è chi le guarda ogni giorno senza farci più caso, e poi c’è chi, a un certo punto, si ferma e dice: “Aspetta un attim, ma qui l’attraversamento dov’è finito?”. È più o meno quello che emerge dalle foto arrivate in redazione: strisce pedonali sbiadite, a tratti quasi cancellate, in vari punti di Como. E la polemica, anche se non è scritta nero su bianco, è piuttosto chiara. Perché nelle stesse immagini – o comunque nello stesso contesto – spicca un dettaglio che fa arrabbiare: le strisce blu dei parcheggi a pagamento, quelle sì, sembrano sempre quasi nuove, dritte, “fatte bene”, ben visibili anche da lontano. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Foggia, sicurezza stradale a rischio: strisce pedonali sbiadite e incidenti in aumento, un’emergenza da risolvere.A Foggia, i residenti sono preoccupati per la sicurezza sulle strade.

Italia, è strage di pedoni! Investiti sulle strisce pedonali, che tragediaIn Italia, gli incidenti con pedoni sulle strisce pedonali rappresentano una preoccupazione crescente.

