Stretta sulle false recensioni online | Fenomeno diffuso rischio maggiore con l’Intelligenza Artificiale

Da aprile è in vigore una nuova legge che introduce requisiti più severi per le recensioni online pubblicate su piattaforme di viaggio, ristorazione e servizi turistici. La normativa mira a contrastare le false recensioni, che rappresentano un fenomeno diffuso e cresciuto con l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Le nuove disposizioni prevedono controlli più rigorosi e sanzioni per chi viola le regole, con l’obiettivo di proteggere la trasparenza delle valutazioni pubblicate.

Una “stretta” alle recensioni online: nella nuova legge sulle PMI, entrata in vigore lo scorso 7 aprile, nuovi requisiti stringenti fissano vincoli severi a tutela di case vacanza, hotel, ristoranti, terme o altre attrazioni turistiche o attività commerciali. La norma stabilisce quali recensioni possono restare online, quando una struttura può contestarli e quali pratiche diventano più esposte ai controlli. “Per la prima volta, quindi, l’ordinamento italiano si dota di una disciplina specifica contro il fenomeno delle false recensioni online – spiega Mina Busi, presidente Adiconsum Bergamo. Negli ultimi anni, le recensioni online hanno assunto un ruolo determinante nelle scelte dei consumatori, incidendo in modo significativo sulla reputazione e sui risultati economici delle attività commerciali.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Ddl Pmi, ok definitivo del Senato: c’è la stretta contro le false recensioni online Stretta sulle recensioni online. Nuovi limiti per chi commentaScattano le nuove disposizioni che regolano le recensioni online nel settore alberghiero e della ristorazione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stretta sulle false recensioni online: Fenomeno diffuso, rischio maggiore con l'Intelligenza Artificiale; Recensioni online, le nuove regole: come fare, quando sono valide, cosa rischia chi sgarra; Troppi ristoranti? Ecco come AI e recensioni guidano la scelta. Stretta sulle false recensioni online: Fenomeno diffuso, rischio maggiore con l’Intelligenza ArtificialeLa nuova legge sulle Pmi prevede nuovi requisiti stringenti che fissano vincoli severi a tutela di case vacanza, hotel, ristoranti, terme o altre attrazioni turistiche o attività commerciali ... bergamonews.it Intelligenza artificiale e tasse, il libro su come usare l’AI per ridurre gli errori (e gestire meglio l’azienda)Come spiega Gianluca Massini Rosati nel suo libro pubblicato da Sperling&Kupfer, l’AI può ridurre errori e guidare le scelte fiscali. Ma senza metodo e controllo umano, il rischio è pagare più del dov ... corriere.it Il progetto applica l’intelligenza artificiale etica all’istruzione. - facebook.com facebook L’ #intelligenzaartificiale può davvero fare diagnosi meglio dei medici Uno studio della #HarvardMedicalSchool riaccende il dibattito: in alcuni casi, i modelli di AI hanno mostrato un’accuratezza pari o superiore a quella dei medici. La ricerca, condotta insie x.com