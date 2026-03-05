Ddl Pmi ok definitivo del Senato | c’è la stretta contro le false recensioni online

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge sulle Piccole e Medie imprese, con un focus particolare sulla lotta alle false recensioni online. La legge riguarda principalmente i settori di moda, artigianato e industria alberghiera, introducendo nuove misure per contrastare le recensioni ingannevoli e tutelare le imprese oneste. L’approvazione definitiva segna un passo importante per la regolamentazione delle pratiche commerciali nel digitale.

Moda, artigianato e industria alberghiera. Sono i tre settori su cui interviene principalmente il disegno di legge per le Piccole e medie imprese, approvato in via definitiva al Senato e quindi diventato legge. «Un risultato atteso da ben più di dieci anni che oggi diventa finalmente realtà - ha commentato il ministro dell’Industria Adolfo Urso - diamo attuazione all’art.18 della legge 180 del 2011, rafforzando in modo concreto il sostegno alle micro, piccole e medie imprese e all’artigianato, cuore del nostro Made in Italy, con misure per la crescita, l’innovazione e il credito. È un intervento organico che rimette al centro le Pmi e ne rafforza competitività e crescita. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

