Sono state introdotte nuove regole che limitano le recensioni online nel settore alberghiero e della ristorazione. Le disposizioni stabiliscono criteri più stringenti per chi lascia commenti su servizi e strutture ricettive. Le norme riguardano i requisiti che le recensioni devono rispettare e le modalità di pubblicazione. L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza e affidabilità nei feedback pubblicati sulle piattaforme digitali.

Scattano le nuove disposizioni che regolano le recensioni online nel settore alberghiero e della ristorazione. Tuttavia, le novità previste dalla legge 342026, per diventare effettivamente operative, necessitano ancora delle linee guida di Antitrust e Agcom. Le nuove misure prevedono che la recensione di un cliente, per essere considerata valida, debba essere pubblicata entro 30 giorni dalla fruizione del servizio o dall’acquisto del prodotto, e provenire da chi ha effettivamente utilizzato il servizio o il bene recensito. Il commento dovrà poi contenere riferimenti coerenti con l’esperienza vissuta e con le caratteristiche della struttura o del servizio recensito e non potrà essere legato a sconti, vantaggi o altre utilità da parte del soggetto recensito o di soggetti intermediari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stretta sulle recensioni online. Nuovi limiti per chi commenta

Decreto Pmi, via libera in Senato: c’è la stretta sulle recensioni onlineIl Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, che diventa così legge dello Stato.

Leggi anche: Ddl Pmi, ok definitivo del Senato: c’è la stretta contro le false recensioni online

How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing

Temi più discussi: Recensioni false, entrano in vigore le nuove regole: ecco cosa cambia; Recensioni false, in vigore le nuove regole del Ddl Pmi: cosa si potrà fare e cosa no dal 7 aprile; Recensioni false, verso l’entrata in vigore delle nuove regole (ma mancano le linee guida); Stretta sulle recensioni on line, nuove norme per alberghi e ristoranti.

Stretta sulle recensioni online. Nuovi limiti per chi commentaScattano le nuove disposizioni che regolano le recensioni online nel settore alberghiero e della ristorazione. Tuttavia, le novità previste ... quotidiano.net

Recensioni online, la stretta: 30 giorni per lasciare commenti su alberghi e ristoranti. E spariranno dopo due anni«Una stella perché il mare è troppo bagnato» o perché «il cameriere ha la camicia sgualcita». Di recensioni paradossali ne è pieno il ... leggo.it

L’Istituto di previdenza riconosce di aver applicato erroneamente la stretta della manovra 2024 sulle aliquote di rendimento per il calcolo delle delle pensioni degli iscritti alle casse previdenziali ex-Inpdap per le limitata alle pensioni anticipate - facebook.com facebook

“I social creano danni, una stretta e necessaria Poi, però va applicata Parla Massimo Ammaniti, docente di psicopatologia dello sviluppo alla Sapienza” @vpiccolillo, @Corriere x.com