stretta su bus e tir controlli al vingone autisti positivi alla coca

Nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli su autobus e tir nel quartiere Vingone, con particolare attenzione alla presenza di sostanze stupefacenti tra gli autisti. Sono stati individuati alcuni conducenti risultati positivi al test antidroga, in particolare alla cocaina, sostanza usata per mantenere la vigilanza durante lunghe ore di guida. Le forze dell’ordine hanno sottoposto a verifica numerosi veicoli e conducenti, rafforzando le attività di controllo nel territorio.

La cocaina per restare svegli e sopportare la fatica dei chilometri sui bisonti della strada. Il ‘vizio’ è sempre più diffuso tra gli autostrasportatori, che dopo aver assunto lo stupefacente si mettono in strada con rischi enormi per la sicurezza propria e degli automobilisti. E anche ieri, durante i controlli della Polstrada, il dato è emerso in maniera preoccupante, con cinque conducenti controllati al parcheggio di Vingone dell’A1 e trovati positivi alla cocaina. I test antidroga sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato durante un servizio coordinato da European Labour Authority, con il coinvolgimento degli ispettorati del lavoro di diversi Paesi membri.🔗 Leggi su Lanazione.it

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