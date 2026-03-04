sui bus arrivano i rinforzi al volante 7 nuovi autisti

A partire da questa settimana, sette nuovi autisti sono entrati in servizio sui bus di Start Romagna nella zona di Rimini. La loro presenza ha già portato a una riduzione delle corse cancellate, dimostrando un impegno concreto per migliorare il servizio di trasporto pubblico locale. La novità si inserisce in un quadro di potenziamento delle risorse del trasporto pubblico nella zona.

Sette nuovi autisti per Start Romagna nel bacino riminese. E i primi effetti sul numero delle corse saltate cominciano a vedersi. Che la coperta fosse corta lo avevano detto a più riprese sia i sindacati che la stessa azienda, confermando una difficoltà cronica nel reperire personale per la guida dei mezzi. Un problema nazionale che mostrava i propri effetti anche nella provincia riminese, la più colpita tra le tre romagnole in cui il gestore del servizio di trasporto pubblico è Start. I sette nuovi autisti arrivano dalla Scuderia Start, il progetto che mirava a cercare nuovi autisti sostenendoli nelle operazioni necessarie per il conseguimento della patene di guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

