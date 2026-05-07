straface guida la regione calabria nelle politiche inclusive

La Regione Calabria ha organizzato un confronto in cui si è discusso di come trasformare le politiche di accoglienza in azioni concrete di inclusione. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati alla realizzazione di strategie integrate per favorire l'integrazione sul territorio. La giornata ha segnato un passaggio importante, passando dalla pianificazione teorica alla messa in pratica delle iniziative a livello locale.

Regione Calabria, una strategia integrata per trasformare l’accoglienza in inclusione reale. La Calabria ha vissuto una giornata di confronto che segna un passaggio di fase: dall’elaborazione delle politiche alla loro attuazione concreta sui territori. Una giornata operativa, densa di contenuti e di responsabilità condivise, in cui la Regione Calabria ha ribadito la propria visione: costruire un modello di integrazione capace di unire dignità, legalità e sviluppo, mettendo al centro le persone e la coesione sociale. Con oltre quindici milioni di euro di investimenti, la Regione sta attivando una rete coordinata di interventi che abbraccia la formazione linguistica, l’inclusione lavorativa, il contrasto al caporalato, la tutela delle donne migranti, la mediazione culturale, il supporto psicologico e l’accesso ai servizi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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