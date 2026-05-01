Regione Calabria Straface sul nuovo modello di inclusione

L’assessora Pasqualina Straface ha commentato il nuovo modello di inclusione adottato dalla Regione Calabria. La discussione riguarda le modalità e le strategie messe in atto per favorire l’integrazione e il supporto alle persone con bisogni speciali. La regione sta affrontando un percorso che coinvolge diverse istituzioni e organismi, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le risposte alle esigenze della comunità.

La Calabria nella transizione verso il nuovo modello di inclusione: la posizione dell’assessora Pasqualina Straface. La mattinata di confronto promossa dalla CGIL sul decreto legislativo n. 622024 ha offerto l’occasione per misurare la portata di una riforma che non si limita a ridefinire procedure e ad aggiornare un impianto normativo, ma introduce un cambiamento culturale profondo. Il nuovo modello di inclusione e partecipazione delle persone con disabilità segna infatti il superamento di un sistema frammentato, costruito su prestazioni e compartimenti, per approdare a un impianto unitario centrato sulla persona, fondato sulla valutazione multidimensionale e sul progetto di vita individuale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Regione Calabria, Straface sul nuovo modello di inclusione Notizie correlate Caporalato, Straface: “Calabria unita contro lo sfruttamento”Un confronto operativo e condiviso per definire la strategia regionale contro il caporalato, tra dignità del lavoro, legalità e integrazione nei... La Calabria rafforza i Progetti di vita destinati ai più fragili, Straface: "Confronto con territori e Inps"L’assessora al welfare annuncia un nuovo tavolo tecnico per migliorare integrazione tra servizi sociali, sanitari e sostegni economici Prosegue in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Dopo di Noi, l’assessore Straface interviene per evitare la restituzione al ministero dei fondi per la disabilità; Welfare, dalla Regione Calabria 9,5 milioni per i Buoni servizio contro la povertà; Assessora Straface: ‘Lotta al Gap priorità della Regione Calabria’; La Regione Calabria aggiorna il piano sociale e stanzia 9,5 milioni contro la povertà · CosenzaChannel.it. Assessora Straface: ‘Lotta al Gap priorità della Regione Calabria’L'assessora al Welfare della Calabria difende l'operato della Giunta per il contrasto al gioco patologico e invita a distinguere le competenze di Regione e Comuni. gioconews.it Contrasto alla ludopatia in Calabria, Straface: ‘Oltre 18 mln per prevenzione e cura’Oltre 15mila studenti coinvolti e 80 eventi: la Regione Calabria punta su prevenzione e cure contro le dipendenze, tra SerD e Terzo settore accreditato ... citynow.it Ripopola Calabria, il piano della Regione per rilanciare i borghi e contrastare lo spopolamento https://www.calabrianews24.com/news/457217838598/ripopola-calabria-il-piano-della-regione-per-rilanciare-i-borghi-e-contrastare-lo-spopolamentoutm_source facebook