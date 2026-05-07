Quattordici imprese hanno presentato domanda di partecipazione al bando per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali 12 e 14 nella provincia di Taranto. La gara ha un valore complessivo di circa 3,6 milioni di euro. Le imprese interessate sono state invitate a partecipare alla procedura, che riguarda interventi di riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture stradali sul territorio.

Tarantini Time Quotidiano Sono 14 le imprese che hanno partecipato al bando per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali 12 e 14, nel territorio della Provincia di Taranto, per un importo complessivo di circa 3,6 milioni di euro. Scaduti i termini il 4 maggio, nelle scorse ore è stata nominata la commissione incaricata di valutare le offerte. I lavori di analisi potrebbero partire già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di accelerare le procedure e arrivare all’avvio del cantiere prima della stagione estiva. L’intervento non riguarderà solo il rifacimento dell’asfalto, ma prevede anche un’implementazione tecnologica del sistema viario.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Strade provinciali 12 e 14, 14 imprese in gara per lavori da 3,6 milioni

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