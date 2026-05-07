Il bando per i lavori di manutenzione alle strade provinciali 12 e 14 nella zona di Taranto è ormai scaduto, con 14 imprese che hanno presentato le proprie offerte. La Provincia di Taranto ha stanziato circa 3,6 milioni di euro per interventi di ristrutturazione e miglioramento di queste arterie stradali. È stata inoltre nominata la commissione incaricata di valutare le proposte e di procedere con l’assegnazione dei lavori.

Palagianello (TA) – Sono 14 le imprese che hanno preso parte al bando per l’intervento di manutenzione straordinaria alle strade provinciali 12 e 14, stanziato dalla Provincia di Taranto per circa 3,6 milioni di euro. Il bando è scaduto il 4 maggio mentre nelle scorse ore è stata nominata la commissione che, presumibilmente, già a partire dalla prossima settimana, si metterà a lavoro con l’obiettivo di bruciare ulteriormente le tappe. Si tratta di un intervento straordinario del nodo viario: non solo asfalto, in sintesi, ma un’evoluzione tecnologica necessaria che consisterà nell’installazione di sistemi di allerta elettronici capaci di interdire il traffico in tempo reale in caso di piogge incessanti o esondazioni del fiume Lato, garantendo finalmente l’incolumità di chi percorre la strada provinciale 12 e la strada provinciale 14.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Bando scaduto e commissione nominata: passi avanti per i lavori alle provinciali tarantine 12 e 14

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Buonasera nella domanda del Scu ho spuntato gmo ovviamente pensavo di rientrare ma per 190 euro sono fuori, ovviamente è scaduto il bando. Consigliate di portare isee al colloquio Sapete dirmi se rischio esclusione - facebook.com facebook