Storie in Villa Marazza | l' evento Ogni libro è una creatura viva

Sabato 9 maggio, a Borgomanero, si terrà l’evento “Ogni libro è una creatura viva” organizzato dalla Fondazione Achille Marazza. L’iniziativa fa parte delle “Storie in Villa Marazza” e offre un’occasione per approfondire il tema della narrazione e della lettura. La giornata si svolgerà in una location storica, con attività e incontri dedicati agli appassionati di letteratura.

La Fondazione Achille Marazza organizza per sabato 9 maggio a Borgomanero un nuovo appuntamento dedicato alla narrazione e alla lettura. L'evento, intitolato "Ogni libro è una creatura viva", si inserisce nel ciclo "Storie in Villa. Narrare la Bellezza".A partire dalle 15,30, gli spazi di Villa.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Una storia vera", Bindi presenta il suo libro. Evento di beneficenza Sangue delle Langhe di Marina Marazza: il romanzo storico sul Barolo e su una donna rivoluzionariaRomina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Sangue delle Langhe di... Contenuti di approfondimento Si parla di: Storie in Villa Marazza: l'evento Ogni libro è una creatura viva; Libri e Barolo, a Saronno il nuovo romanzo di Marina Marazza e una degustazione del rosso dei re.