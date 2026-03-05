Una storia vera Bindi presenta il suo libro Evento di beneficenza

Durante un evento di beneficenza, Andrea Bindi, vigile del fuoco e poeta, ha presentato il suo secondo libro di poesie intitolato “Una storia vera”. L'iniziativa ha attirato l’attenzione sul nuovo volume, che si inserisce nel percorso artistico dell’autore. L’evento si è svolto in una cornice dedicata alla raccolta fondi e alla promozione culturale.

"Una storia vera", il secondo volume di poesie di Andrea Bindi, vigile del fuoco poeta, torna a far parlare di sé. Domani, venerdì 6 marzo, è in programma un evento di beneficenza durante il quale si terrà la presentazione del libro. Appuntamento dalle 18 presso la Birreria B17 (via di Tolletta) ad Arezzo. Bundi parlerà del suo libro in un dialogo con Serena Marinelli. "Domande, risposte, curiosità, anticipazioni, letture, lacrime e risate - spiega l'autore -. Come in ogni bella cosa che si rispetti.