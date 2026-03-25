Sangue delle Langhe di Marina Marazza | il romanzo storico sul Barolo e su una donna rivoluzionaria

Sangue delle Langhe di Marina Marazza è un romanzo storico ambientato tra Torino e le Langhe, che narra la vicenda di una donna rivoluzionaria del XIX secolo. Al centro della narrazione ci sono il vino Barolo e la lotta per i diritti femminili, con un’attenzione particolare a fatti e dettagli dell’epoca. Il libro si presenta come un racconto che unisce storia e passione, offrendo una lettura coinvolgente.

Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Sangue delle Langhe di Marina Marazza è molto più di un semplice romanzo storico: è un viaggio immersivo tra storia, passione e identità. Ambientato tra la Parigi napoleonica e il Piemonte, il libro riesce a coinvolgere grazie a una narrazione intensa e ricca di dettagli. Al centro della storia c’è Giulia di Barolo, figura realmente esistita. Nata in Francia, sceglie di trasferirsi a Torino dopo il matrimonio con Tancredi Falletti di Barolo. Ma la sua vita prende una direzione inaspettata: diventa una donna impegnata socialmente, capace di sfidare le convenzioni del suo tempo. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Sangue delle Langhe di Marina Marazza: il romanzo storico sul Barolo e su una donna rivoluzionaria Articoli correlati Il Barolo della Tenacia di Renaissance e il ritorno alle vigne singole riaffermano l’impegno di Fontanafredda per la biodiversità delle LangheSERRALUNGA D’ALBA (CN) – A 168 anni dalla sua fondazione, Fontanafredda prosegue il racconto del suo vino icona – il Barolo del Comune di Serralunga... Risolto il mistero delle “cascate di sangue”: una nuova ricerca svela la verità sul fiotto di liquido rosso che sgorga da una montagna di ghiaccioEcco cosa ha scoperto uno studio sulle misteriose 'cascate di sangue' del ghiacciaio Taylor in Antartide: non microalghe ma particelle di ferro... Tutti gli aggiornamenti su Sangue delle Langhe di Marina Marazza... Premio Scerbanenco: vince L’ultimo pinguino delle langhe di Orso ToscoL'ultimo pinguino delle Langhe di Orso Tosco, edito da Rizzoli, vince il Premio Giorgio Scerbanenco 2024. La Giuria, presieduta da Cecilia Scerbanenco e composta da Valerio Calzolaio, Liborio Conca, ... repubblica.it Grandi Langhe si è allargata troppo: stupido mescolare buyer e giornalisti. Marina Marcarino critica il nuovo formatLe Langhe si preparano a inaugurare il nuovo anno vitivinicolo 2025 con qualche novità e più di una polemica interna. Grandi Langhe giunge, infatti, alla IX edizione e si prepara ad accogliere i ... gamberorosso.it