Storica attività di Terni abbassa le serrande | Un luogo di incontro conoscenza e di ascolto delle esigenze delle persone

A Terni, un punto di riferimento storico nel commercio locale chiude le sue porte dopo decenni di attività. La famiglia Marcelloni, presente dal 1950, ha contribuito a plasmare il volto del centro attraverso diverse generazioni, affrontando mutamenti e sfide del settore. La chiusura rappresenta un momento di svolta per la comunità, che perde un luogo di incontro, conoscenza e ascolto delle esigenze delle persone.

Un importante quanto significativo capitolo della storia commerciale della città. La famiglia Marcelloni, fin dal 1950, si è ricavata un ruolo preponderante nel comparto attraversando generazioni, cambiamenti del commercio e trasformazioni del centro. Dopo oltre 75 anni l’attività situata in via.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, Marco Franceschini: “Taglio lineare delle sedi giudiziarie senza verifiche delle effettive esigenze dei territori”L'avvocato Marco Franceschini, Presidente della Camera Civile di Terni, in un comunicato rende noto che "La Camera Civile di Terni, la Camera Penale... Leggi anche: Terni, il ‘Progetto Mimosa’: “Servizio specializzato dedicato all’ascolto ed alla protezione delle vittime di violenza di genere e domestica” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Storica attività di Terni abbassa le serrande: Un luogo di incontro, conoscenza e di ascolto delle esigenze delle persone; Storica attività di Terni: Onestà, correttezza, sincerità, rapporto schietto con il pubblico. Gli speciali riconoscimenti; Sosta gratis per chi fa acquisti nel centro cittadino; Terni, sosta gratis per chi fa acquisti in centro. La proposta di Pastura (FdI). «Sosta gratis per chi fa acquisti nel centro di Terni»Parcheggio gratis per chi fa acquisti nel centro di Terni. Questa la proposta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Roberto Pastura. «Ad ogni serranda che si abbassa, ad ogni insegna storica ... umbria24.it Ematologia Terni libro solidale sostiene il reparto ospedaleEmatologia progetto solidale a Terni con libro storico il ricavato sostiene il reparto ospedaliero e i pazienti ... valnerinaoggi.it Chiude, dopo decenni di attività, la storica “Caffetteria Caber” di piazza Dante, a pochi metri dal Municipio, e, al suo posto e nello stesso luogo, si insedia una nuova attività commerciale e una nuova gestione, il “Bar BD” di Debora Bove. https://www.infocollepa - facebook.com facebook