Terni Marco Franceschini | Taglio lineare delle sedi giudiziarie senza verifiche delle effettive esigenze dei territori

L'avvocato Marco Franceschini, presidente della Camera Civile di Terni, ha espresso forte critica nei confronti del progetto di riforma presentato dall’Associazione Nazionale Magistrati. Secondo lui, la proposta prevede un taglio lineare delle sedi giudiziarie senza considerare le esigenze specifiche dei territori. La comunicazione coinvolge anche le sezioni locali di diverse associazioni professionali, tra cui la Camera Penale, l’Aiga e l’Aiaf di Terni.

L'avvocato Marco Franceschini, Presidente della Camera Civile di Terni, in un comunicato rende noto che "La Camera Civile di Terni, la Camera Penale di Terni, l'Aiga Sezione di Terni, l'Aiaf Sezione di Terni criticano con forza il progetto di riforma presentato dall’Anm che prevede la.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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