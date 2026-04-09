De André canta De André, il Best of tour parte dal teatro Rossini di Civitanova domani alle 21 e Cristiano De André continuerà fino in estate toccando molte città dove si ascolteranno alcune perle scritte dal padre Fabrizio che ogni volta trasmettono forti emozioni grazie alle parole e musica del grande artista genovese. Cristiano De André, alcune strofe delle canzoni la portano indietro nel tempo, a momenti intimi tra padre e figlio: come fa ad arginare le emozioni, che inevitabilmente affiorano da quelle parole, per momenti che l’hanno segnata? "Non le argino e penso che la gente se ne accorga, capita di commuovermi". Cosa le risponderebbe... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De André canta De André a teatro: "Papà ha seminato con le canzoni"

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Chi è Alice De Andrè, la figlia di Cristiano De Andre: “Mio padre mi ha detto ‘fai quello che vuoi, ma non cantare'”Alice De Andrè è la figlia minore di Cristiano De Andrè, nata nel 1999 dalla relazione del cantautore con Sabrina La Rosa.

Temi più discussi: De André canta De André Best Of 2026 a Bergamo il 19 aprile; De André canta De André a teatro: Papà ha seminato con le canzoni; Cristiano De André in concerto ad Arenzano per il We ARE Festival; Infiniti Mondi. Viaggio nella poetica di Fabrizio De André.

«De André canta De André Best Of 2026» a Bergamo il 19 aprileDopo il tutto esaurito registrato nelle precedenti tournée, Cristiano De André torna dal vivo con «De André canta De André Best Of 2026», il progetto che rende omaggio al repertorio del padre Fabrizio ... ecodibergamo.it

De André canta De André, Cristiano stasera a SansepolcroArezzo, 29 agosto 2025 – Quest'estate Cristiano De André si esibirà in concerto in tutta Italia con De André canta De André Best Of Estate 2025, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni ... lanazione.it

Giovedì 21 maggio ore 21, al teatro Augusteo “De André canta De André”, un concerto che rende omaggio all’opera e alla poesia di Fabrizio De André. Un viaggio tra le sue canzoni più amate, che continuano a emozionare e parlare a generazioni diverse, rip - facebook.com facebook