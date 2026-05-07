Stop al maltempo | torna il sole nel weekend ma domenica arrivano nuove piogge

Dopo due giorni di maltempo intenso, con alcune zone che hanno ricevuto oltre 250 millimetri di pioggia, il cielo si apre verso il weekend. Tuttavia, le previsioni indicano che domenica arriveranno nuove precipitazioni, portando di nuovo pioggia in alcune regioni del paese. La situazione meteorologica sta cambiando, con un miglioramento del tempo nelle prossime ore seguito da un peggioramento domenicale.

(Adnkronos) – Dopo 48 ore di maltempo estremo con oltre 250 mm di pioggia in alcune aree del Paese, l’Italia si prepara a un graduale miglioramento meteo. Il weekend porterà una tregua con sole e temperature in aumento, soprattutto sabato, mentre per la Festa della Mamma è attesa una nuova fase instabile al Centro-Nord. Lorenzo Tedici,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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