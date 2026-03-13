Allarme sicurezza per Salerno Mobilità | i sindacati chiedono un tavolo tecnico urgente

I sindacati di Salerno Mobilità hanno lanciato un allarme sulla situazione di sicurezza all’interno dell’azienda, evidenziando una grave emergenza che riguarda soprattutto le lavoratrici e i lavoratori. Chiedono un tavolo tecnico urgente per affrontare le criticità e trovare soluzioni immediate. La richiesta è stata presentata per cercare di rispondere alle preoccupazioni crescenti tra il personale.

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti lanciano un nuovo, forte allarme sulla "gravissima emergenza sicurezza che sta investendo la città di Salerno e, in particolare, le lavoratrici e i lavoratori di Salerno Mobilità S.p.A., sempre più spesso vittime di aggressioni, minacce e intimidazioni durante lo svolgimento delle proprie funzioni" Allarme “sulla gravissima emergenza sicurezza che sta investendo la città di Salerno e, in particolare, le lavoratrici e i lavoratori di Salerno Mobilità S.p.A.”: a lanciarlo Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, a seguito delle recenti aggressioni, minacce e intimidazioni denunciate durante lo svolgimento delle proprie funzioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

