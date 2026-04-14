Atletico Madrid-Barcellona tensione alle stelle | i blaugrana chiedono di misurare l’altezza dell’erba del Metropolitano

Stasera si gioca il match tra Atletico Madrid e Barcellona, un confronto che si preannuncia molto teso. I blaugrana hanno richiesto di verificare l’altezza dell’erba del campo prima dell’inizio della partita. La sfida, valida per i quarti di finale della Champions League 20252026, potrebbe decidere quale delle due squadre passerà il turno. Le tensioni tra le due squadre sono visibili e il nervosismo si fa sentire durante il prepartita.

Il confronto tra Atletico Madrid e Barcellona continua a essere contraddistinto da un evidente nervosismo, dal momento che l’euroderby spagnolo di stasera determinerà quale delle due compagini potrà accedere alle semifinali della Champions League 20252026. Da un lato i Colchoneros allenati dal Cholo Diego Dimeone, dall’altro i Blaugrana di Hans-Dieter Flick, chiamati all’impresa di ribaltare l’esito del match di andata conclusosi, contro ogni pronostico, con il risultato di 0-2 per l’Atletico per effetto delle reti messe a segno da Julián Álvarez e da Alexander Sorloth. Il primo successo della carriera al Camp Nou del tecnico argentino sarà da difendere con le unghie e con i denti, dal momento che il Barça in versione Champions ha spesso regalato ai propri tifosi delle “remuntade” difficili anche solo da ipotizzare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Atletico Madrid-Barcellona, tensione alle stelle: i blaugrana chiedono di misurare l’altezza dell’erba del Metropolitano ROBO HISTORICO IN ATLETICO MADRID-BARCELLONA! SIMEONE MINACCIA DI LASCIARE IL CAMPO Polemica Barcellona, chiede alla UEFA di misurare l’erba dello stadio dell’Atletico MadridL'allenatore del Barcellona si era lamentato delle condizioni del campo chiedendo alla UEFA una verifica sull'altezza che l'Atletico Madrid ha... Barcellona-Atletico Madrid 3-0: i blaugrana sfiorano l'impresa, ma in finale di Coppa del Rey vanno i colchonerosLa semifinale della Copa del Rey ha acceso una notte di grande atmosfera tra Barcellona e Atletico Madrid, con entrambe le squadre determinate a...