Il cantante ha annunciato che non lascerà eredità ai figli, una decisione che ha attirato l’attenzione dei media. La scelta arriva dopo aver dichiarato pubblicamente la sua posizione in merito alla trasmissione del patrimonio familiare. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali motivazioni o piani alternativi per la gestione delle proprietà. La notizia ha suscitato commenti e reazioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori nel settore musicale.

Sting è sempre stato una rockstar fuori dagli schemi, elegante, sofisticato e capace di far discutere anche lontano dal palco. Questa volta, però, il cantante britannico ha sorpreso tutti con una confessione molto personale che riguarda la sua famiglia e il futuro dei suoi sei figli: a quanto pare il cantante non lascerà loro nessuna eredità milionaria e nessuna vita di lusso garantita grazie al cognome famoso. Una scelta netta che ha già diviso fan e pubblico, riaccendendo il dibattito su privilegi, educazione e denaro nel mondo delle celebrities. Ma dietro le sue parole si nasconde anche una storia molto più profonda, fatta di sacrifici, ambizione e valori.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sting: “Nessuna eredità ai figli”. La decisione del cantante

She lost her legs for their luck, but they called her a leech. Retribution hits today!

Notizie correlate

Sting irremovibile, niente eredità ai figli: “Dirgli che non dovranno lavorare è un abuso”A 74 anni, Sting torna a ribadire una posizione che aveva già fatto discutere nel 2014: i suoi sei figli non erediteranno la sua fortuna.

Sting: “Ai miei sei figli non lascerò l’eredità. Sono benedetti da questa straordinaria etica del lavoro. Invitarli a non lavorare è una forma di abuso”Sting ha spiegato e ribadito, nell’intervista con CBS News Sunday Morning, perché non lascerà la sua eredità ai suoi sei figli.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Andate a lavorare Sting annuncia ai suoi figli che non finanzierà le loro carriere con la sua eredità; Sting non lascerà la sua eredità ai sei figli: La mia non è crudeltà, è gentilezza: il vero abuso è non farli lavorare; Sting spiega perché non lascerà l’eredità ai suoi sei figli.

Sting spiega perché non lascerà l’eredità ai suoi sei figliSting spiega perché non lascerà l’intera eredità ai suoi sei figli Il musicista britannico Sting ha chiarito, in un’intervista a Mark Phillips per CBS ... assodigitale.it

Sting: Ai miei sei figli non lascerò l’eredità. Sono benedetti da questa straordinaria etica del lavoro. Invitarli a non lavorare è una forma di abusoTutti i miei figli sono stati benedetti con questa straordinaria etica del lavoro, – ha detto l’artista al giornalista Mark Phillips – che sia nel loro DNA o che io abbia detto loro: ‘Ragazzi, dovete ... ilfattoquotidiano.it

Leggo. . «Non è avidità, è un gesto di gentilezza e di fiducia». Così ha ribadito Sting durante un'intervista alla trasmissione CBS News Sunday Morning, durante la quale il giornalista Mark Phillips gli ha domandato se lascerà la sua intera eredità ai figli. La star - facebook.com facebook