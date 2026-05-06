Sting | Ai miei sei figli non lascerò l’eredità Sono benedetti da questa straordinaria etica del lavoro Invitarli a non lavorare è una forma di abuso

In un’intervista trasmessa su CBS News Sunday Morning, l’artista ha dichiarato che non lascerà l’eredità ai suoi sei figli. Ha spiegato che li considera benedetti da una forte etica del lavoro e ha aggiunto che invitare i figli a non lavorare rappresenta una forma di abuso. La decisione è stata confermata pubblicamente durante l’intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle implicazioni.

Sting ha spiegato e ribadito, nell’intervista con CBS News Sunday Morning, perché non lascerà la sua eredità ai suoi sei figli. L’artista ha affermato che dire ai suoi figli che non devono lavorare è “ una forma di abuso di cui spero di non essere mai colpevole “. Il cantante ha confermato così quanto già dichiarato durante un’intervista al Mail on Sunday del 2014 e non ha certamente cambiato idea. L’ex frontman 74enne dei Police è stato sposato dal 1976 al 1984 con l’attrice Frances Tomelty e l’ex coppia ha avuto due figli: Joe Sumner, 49 anni, e Fuschia Sumner, 44. Poi il matrimonio con Trudie Styler nell’agosto del 1992, dopo 10 anni di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Sting non lascerà la sua eredità ai sei figli: «La mia non è crudeltà, è gentilezza: il vero abuso è non farli lavorare»«Non è avidità, è un gesto di gentilezza e di fiducia». Così ha ribadito Sting durante un'intervista ... msn.com

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