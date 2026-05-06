A 74 anni, il musicista ha confermato che i suoi sei figli non riceveranno alcuna eredità. In passato aveva già espresso questa stessa opinione, sostenendo che dire loro di non dover lavorare sarebbe un abuso. La sua posizione rimane ferma, senza cambiamenti rispetto alle dichiarazioni fatte alcuni anni fa. La decisione riguarda esclusivamente la sua fortuna e non prevede distribuzioni ai figli al momento della sua morte.

A 74 anni, Sting torna a ribadire una posizione che aveva già fatto discutere nel 2014: i suoi sei figli non erediteranno la sua fortuna. In una recente intervista rilasciata a CBS News Sunday Morning, il leggendario frontman dei Police ha spiegato con fermezza la filosofia educativa che guida le sue scelte familiari. Quando il giornalista Mark Phillips gli ha chiesto se mantenesse ancora l’intenzione di non lasciare il proprio patrimonio ai figli, Sting ha sorriso prima di rispondere con convinzione. Il cantante, il cui vero nome è Gordon Matthew Thomas Sumner, ha spiegato di aver sempre voluto che i suoi figli trovassero autonomamente la propria strada, senza fare affidamento sulla sua ricchezza.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sting irremovibile, niente eredità ai figli: “Dirgli che non dovranno lavorare è un abuso”

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