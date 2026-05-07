Sting ha confermato che i suoi figli non riceveranno un'eredità sostanziosa. Il cantante britannico ha spiegato che averli incoraggiati a non vivere nel privilegio ha contribuito a questa decisione. La scelta si basa sulla volontà di evitare che il patrimonio familiare venga trasmesso di generazione in generazione. La dichiarazione è stata rilasciata pubblicamente dall’artista, senza ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o alle modalità di questa scelta.

Un concetto non nuovo ma che continua a far scalpore e a tenere banco in quasi ogni intervista del cantante, come quella di quella rilasciata in questi giorni alla trasmissione di CBS News Sunday Morning. Sting, al secolo Gordon Matthew Thomas Sumner, è padre di sei figli. I primi due, Joe e Fuschia, avuti dalla prima moglie Frances Tomelty con il quale è stato sposato dal 1976 al 1984. Gli altri, invece, Mickey, Jake, Eliot e Giacomo sono nati dall’amore Trudie Styler, sposata nell'agosto del 1992. Tutti fanno parte del mondo dello spettacolo, chi come cantante, chi come regista o attore, tranne l’ultimogenito, entrato nella Polizia di Londra.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sting lo ribadisce: i figli non erediteranno la sua fortuna

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