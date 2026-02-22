Sting ha spiegato che non lascerà nulla ai suoi figli perché vuole che imparino il valore del lavoro. La decisione deriva dal desiderio di evitare di frenare la loro ambizione, che lui considera fondamentale. Il cantante, che ha sei figli, afferma di voler trasmettere loro un esempio pratico di impegno e dedizione. La sua scelta mira a favorire la crescita personale dei figli senza dipendenze materiali. La famiglia del musicista rimane al centro di questa scelta.

Il cantante settantaquattrenne Sting è più attivo che mai e non ha alcuna intenzione di cominciare a pensare a un pensionamento: «Non smetterò di lavorare. Amo lavorare, è ciò che mi definisce. Sono in ottima forma, quindi continuerò» ha raccontato ai microfoni di France Inter questo giovedì 19 febbraio. La sua lunga carriera artistica, prima come membro dei Police e poi da solista, lo ha portato a sviluppare una solida etica del lavoro che, spiega il cantante, ha voluto trasmettere ai suoi sei figli. Tra le implicazioni ce n'è una che potrebbe fare alzare qualche sopracciglio: Sting ha più volte confermato di non voler lasciare la propria eredità ai figli, quando sarà il momento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Argomenti discussi: Sting è tornato a parlare del perché non lascerà niente in eredità alla sua famiglia: I miei figli vogliono lavorare, non voglio rubare la loro ambizione

