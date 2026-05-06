Sting elogia la straordinaria etica del lavoro dei suoi figli ribadendo di non voler lasciare loro in eredità la sua fortuna
Sting ha espresso apprezzamento per l'etica del lavoro dei suoi sei figli adulti, sottolineando che non desidera lasciare loro una grande eredità. L’ex cantante ha sempre affermato di preferire utilizzare i guadagni ottenuti durante la carriera, piuttosto che accumulare ricchezze da lasciare in eredità ai figli. La famiglia è stata coinvolta in questa scelta, che ha portato i figli a imparare a non accontentarsi e a lavorare per i propri obiettivi.
Per forza di cose, i sei figli adulti di Sting hanno imparato a non adagiarsi sugli allori. L’ex frontman dei Police, infatti, ha sempre ribadito la sua intenzione di spendere i considerevoli guadagni della sua carriera e di non lasciare un’eredità ingente alla prole. Il cantautore inglese ha confermato questa intenzione durante una recente intervista a CBS Sunday Morning, in cui ha dichiarato a Mark Phillips di aver già vinto abbastanza premi e ricevuto abbastanza elogi durante i suoi oltre cinquant’anni di attività, e che intende rimanere fermo sulla sua posizione in merito al proprio patrimonio. Parlando del suo musical teatrale, The Last...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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