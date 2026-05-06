Sting ha espresso apprezzamento per l'etica del lavoro dei suoi sei figli adulti, sottolineando che non desidera lasciare loro una grande eredità. L’ex cantante ha sempre affermato di preferire utilizzare i guadagni ottenuti durante la carriera, piuttosto che accumulare ricchezze da lasciare in eredità ai figli. La famiglia è stata coinvolta in questa scelta, che ha portato i figli a imparare a non accontentarsi e a lavorare per i propri obiettivi.

Per forza di cose, i sei figli adulti di Sting hanno imparato a non adagiarsi sugli allori. L’ex frontman dei Police, infatti, ha sempre ribadito la sua intenzione di spendere i considerevoli guadagni della sua carriera e di non lasciare un’eredità ingente alla prole. Il cantautore inglese ha confermato questa intenzione durante una recente intervista a CBS Sunday Morning, in cui ha dichiarato a Mark Phillips di aver già vinto abbastanza premi e ricevuto abbastanza elogi durante i suoi oltre cinquant’anni di attività, e che intende rimanere fermo sulla sua posizione in merito al proprio patrimonio. Parlando del suo musical teatrale, The Last...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sting elogia la “straordinaria etica del lavoro” dei suoi figli, ribadendo di non voler lasciare loro in eredità la sua fortuna

Notizie correlate

Sting: “Ai miei sei figli non lascerò l’eredità. Sono benedetti da questa straordinaria etica del lavoro. Invitarli a non lavorare è una forma di abuso”Sting ha spiegato e ribadito, nell’intervista con CBS News Sunday Morning, perché non lascerà la sua eredità ai suoi sei figli.

Da Sting a Bill Gates, figli senza eredità: la nuova etica dei vipLe star scelgono il merito invece del patrimonio per educare le nuove generazioni al valore del lavoro Dalle ville di… Dalle ville di Hollywood ai...

Approfondimenti e contenuti

Sting elogia la straordinaria etica del lavoro dei suoi figli, ribadendo di non voler lasciare loro in eredità la sua fortunaPer forza di cose, i sei figli adulti di Sting hanno imparato a non ... msn.com

Sting: Ai miei sei figli non lascerò l’eredità. Sono benedetti da questa straordinaria etica del lavoro. Invitarli a non lavorare è una forma di abusoTutti i miei figli sono stati benedetti con questa straordinaria etica del lavoro, – ha detto l’artista al giornalista Mark Phillips – che sia nel loro DNA o che io abbia detto loro: ‘Ragazzi, dovete ... ilfattoquotidiano.it