Stelle al merito del lavoro 2026 | il gruppo Omr vanta 5 nuovi maestri

Il 1° maggio 2026, in occasione della Festa dei Lavoratori, si svolgerà la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro. Durante l’evento, cinque persone del gruppo Omr riceveranno il riconoscimento come nuovi Maestri e Maestre. La cerimonia si terrà alla presenza di autorità civili e militari e dei Prefetti.

In occasione della Festa dei Lavoratori, venerdì 1° maggio 2026, si terrà la consueta Cerimonia di conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro ai nuovi Maestri e Maestre, alla presenza delle autorità civili e militari e dei Prefetti. Un appuntamento solenne e fortemente simbolico che, come da.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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