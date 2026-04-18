Stelle al Merito del Lavoro 2026 otto nuovi Maestri in provincia di Avellino

Da avellinotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto persone sono state premiate con la Stella al Merito del Lavoro nella provincia di Avellino per il 2026. Questi riconoscimenti vengono assegnati ogni anno a individui che si sono distinti nel settore lavorativo. La cerimonia si è svolta recentemente, con la consegna ufficiale delle attestazioni. I nuovi Maestri del Lavoro rappresentano diverse aree professionali della provincia.

Insigniti della Stella al Merito del Lavoro per la provincia di Avellino otto nuovi Maestri del Lavoro.Il 1° maggio p.v., con una cerimonia che si terrà al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, verranno consegnate le Stelle al Merito del Lavoro a otto nuovi insigniti residenti in provincia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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