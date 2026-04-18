Stelle al Merito del Lavoro 2026 otto nuovi Maestri in provincia di Avellino

Otto persone sono state premiate con la Stella al Merito del Lavoro nella provincia di Avellino per il 2026. Questi riconoscimenti vengono assegnati ogni anno a individui che si sono distinti nel settore lavorativo. La cerimonia si è svolta recentemente, con la consegna ufficiale delle attestazioni. I nuovi Maestri del Lavoro rappresentano diverse aree professionali della provincia.

Insigniti della Stella al Merito del Lavoro per la provincia di Avellino otto nuovi Maestri del Lavoro.Il 1° maggio p.v., con una cerimonia che si terrà al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, verranno consegnate le Stelle al Merito del Lavoro a otto nuovi insigniti residenti in provincia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La Delegazione dei Maestri del Lavoro di Avellino accolta dal Prefetto Rossana Riflesso Stella al Merito del Lavoro per il 2026, Mattarella conferisce l'onoreficenza anche a 11 salernitaniIn Campania, nel 2026, sono stati nominati 70 nuovi Maestri del Lavoro: tra questi, 11 sono della provincia di Salerno. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Stella al Merito del Lavoro per il 2026, Mattarella conferisce l'onoreficenza anche a 11 salernitani; Battipaglia. Il 1° Maggio Mattarella conferirà la Stella al Merito del Lavoro a Francesco Frezzato; News: Salerno, undici nuovi Maestri del Lavoro nella provincia; Stella d'Oro Coni al Diporto Velico Veneziano. Otto irpini tra i nuovi Maestri del Lavoro 2026, cerimonia il 1° maggio a NapoliIl 1^ maggio p.v. , con una cerimonia che si terrà al Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, verranno consegnate le Stelle al Merito del lavoro a n. 8 nuovi insigniti residenti in Provincia di A ... irpinianews.it Stelle al merito del lavoro. A palazzo Re Enzo premiati i neo MaestriGiovedì 1° maggio, nella splendida cornice del Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, sono state consegnate le Stelle al Merito del Lavoro. Anche quest’anno le Stelle conferite a lavoratrici e ... ilrestodelcarlino.it Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito mio Cugino Luigi Mucciolo, Dirigente di Poste Italiane, figlio di Zia Rosa, la sorella di Papà, dell’onorificenza della Stella al Merito del Lavoro. Complimenti Cugino!!! Ad maiora… - facebook.com facebook