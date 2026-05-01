Stelle al merito del Lavoro 2026 | il Gruppo Omr celebra la Festa dei Lavoratori con cinque nuovi maestri

Il 1° maggio si è svolta la tradizionale cerimonia in occasione della Festa dei Lavoratori, durante la quale sono stati consegnati i riconoscimenti delle Stelle al Merito del Lavoro. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari, oltre ai Prefetti. Quest’anno, il Gruppo Omr ha premiato cinque nuovi Maestri e Maestre, che hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale. La cerimonia si è tenuta in una cornice formale e pubblica.

In occasione della Festa dei Lavoratori di oggi, venerdì 1° maggio, si terrà la consueta Cerimonia di conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro ai nuovi Maestri e Maestre, alla presenza delle autorità civili e militari e dei Prefetti. Un appuntamento solenne e fortemente simbolico che, come.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Stelle al Merito del Lavoro 2026, otto nuovi Maestri in provincia di AvellinoInsigniti della Stella al Merito del Lavoro per la provincia di Avellino otto nuovi Maestri del Lavoro. Stelle al Merito del lavoro: ecco i nuovi Maestri della provincia di ChietiCon decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono 21 le lavoratrici ed i lavoratori dell'Abruzzo insigniti della Stella al Merito... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Brescia 33 nuove Stelle al merito: ecco chi sono gli insigniti; Stelle al merito del lavoro: cinque nuovi maestri alla Omr di Rezzato; Stelle al merito del lavoro, 33 nuovi Maestri bresciani. Stelle al merito del lavoro: cinque nuovi maestri alla Omr di RezzatoSi tratta di: Bruno Braga (Omr Holding), Marco Nicoli (Omr Rezzato), Gianni Bollani (Omr Rezzato), M’Hamed Touzani (Fmb, Pavone del Mella), Laura Baldracchi (Omr Rovereto). quibrescia.it Primo Maggio 2026: Stelle al Merito del lavoro conferite da Mattarella a 68 Maestri toscani. Ecco nomi, aziende, provinceVenerdì 1° maggio 2026, alle 10,00, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si svolgerà la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, conferita dal Presidente della Repubblica a ... firenzepost.it VISITA OMR La Commissione Ingegneri Dipendenti in visita presso Gruppo OMR, realtà industriale italiana con oltre 100 anni di storia, tra le TOP50 - Eccellenze Italiane deIl’Automotive, leader mondiale nella componentistica, team & technical partner da oltre - facebook.com facebook