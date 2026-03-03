ascolti tv del 2 marzo finito sanremo resta la sfida tra stefano de martino e gerry scotti

Il 2 marzo, gli ascolti televisivi mostrano che, dopo la conclusione di Sanremo, la battaglia tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue nei programmi di prima serata. La settimana post Festival segna il ritorno ai palinsesti abituali, con alcune novità e appuntamenti consolidati che si susseguono regolarmente. La scena televisiva italiana si riprende così dal fermento del Festival, concentrandosi sulle sfide tra i protagonisti di sempre.

È iniziata la settimana post Sanremo e mentre le luci sul Festival si stanno pian piano spegnendo definitivamente, i palinsesti televisivi riprendono il loro normale corso con novità e appuntamenti consueti. Lunedì 2 marzo Rai 1 ha proposto una puntata di Ulisse con Alberto Angela, dedicata alla Reggia di Versailles, mentre Canale 5 ha mandato in onda la prima puntata di Scherzi a parte condotta da Max Giusti. Le vittime sono state Gabriel Garko, Isobel Kinnear, Lorella Cuccarini, Paolo Conticini, Francesca Barra e Gilles Rocca. Italia 1 ha trasmesso il film Io sono vendetta, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica. Così come Rai 2 ha proposto Lo stato delle cose con Giletti e Rai 3 il film romantico Pattini d’argento. 🔗 Leggi su Dilei.it

