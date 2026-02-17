Ascolti tv 16 febbraio | chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata Stefano De Martino sfida Gerry Scotti

Il pubblico ha premiato Cuori 3 su Rai 1, battendo Taratata di Paolo Bonolis su Canale 5, portando così una forte affluenza di spettatori nella prima serata di lunedì 16 febbraio. Stefano De Martino si prepara a sfidare Gerry Scotti in una nuova sfida televisiva, attirando l’attenzione degli appassionati di musica e intrattenimento. La competizione tra le due trasmissioni ha acceso il dibattito sui social e tra gli appassionati di televisione, mentre le cifre ufficiali degli ascolti mostrano una preferenza marcata per la fiction.

Gli ascolti tv di lunedì 16 febbraio: su Rai 1 in onda una nuova puntata di Cuori 3 che sfida Taratata di Paolo Bonolis su Canale5. La sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna: tutti i dati auditel della serata.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

