Ascolti tv 16 febbraio | chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata Stefano De Martino sfida Gerry Scotti

Gli ascolti tv di lunedì 16 febbraio: su Rai 1 in onda una nuova puntata di Cuori 3 che sfida Taratata di Paolo Bonolis su Canale5. La sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna: tutti i dati auditel della serata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa sera gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio si sono concentrati sui risultati di due programmi molto seguiti.

Il pubblico ha scelto di seguire di più Chi vuol essere milionario?, che ha battuto Cuori 3 nella serata del 15 febbraio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv, la domenica sera è ancora di Cuori. Due milioni per il pattinaggio artistico; Pagelle ascolti tv oggi 16 febbraio: Cuori (17.7%) batte il Pattinaggio Artistico (11.7%). De Martino supera (di poco) Gerry Scotti; Ascolti tv domenica 15 febbraio: chi ha vinto tra Pilar Fogliati, De Martino e Gerry Scotti; Ascolti tv ieri (15 febbraio): Pilar Fogliati e De Martino non sbagliano e affossano Gerry Scotti.

Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, Stefano De Martino sfida Gerry ScottiGli ascolti tv di lunedì 16 febbraio: su Rai 1 in onda una nuova puntata di Cuori 3 che sfida Taratata di Paolo Bonolis su Canale5 ... fanpage.it

Ascolti TV ieri domenica 15 febbraio: Cuori 3 e Chi vuol essere millionario? - Il torneo i programmi più vistiChi ha vinto la gara degli ascolti nella prima serata di ieri? Scopriamo insieme nel dettaglio tutti i dati auditel di ieri, domenica 15 febbraio 2026! comingsoon.it

Altra domenica da dimenticare per Gerry Scotti che incassa due ko di fila da Rai1. Come domenica scorsa lo zio Gerry si deve inchinare sia a De Martino che alla serie Cuori. La puntata domenicale di Affari Tuoi ha infatti raggiunto 4 milioni e 569mila spettator - facebook.com facebook

! The Voice di Antonella Clerici batte Maria De Filippi. #TheVoiceKids con 3.4 milioni e il 23,3% su Rai 1. Su Canale 5 #CèPostaPerTe, con ospite Gerry Scotti, crolla a 3.272.000 e 22,1%. È la puntata meno vista. #AscoltiTv #TheVoic x.com