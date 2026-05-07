Stefano De Martino agitato per le ultime parole di Belen

Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a vivere momenti di tensione, nonostante condividano la presenza del loro figlio Santiago. Le ultime parole di Belen hanno suscitato reazioni che hanno portato a uno stato di agitazione nel collega. La relazione tra i due sembra attraversare difficoltà che si manifestano anche nelle interazioni quotidiane e nei rapporti con il bambino.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez faticano a trovare un equilibrio. Nonostante la presenza del figlio Santiago, l’ex coppia non riesce proprio ad evitare tensioni e malumori. Un anno fa, durante una conferenza stampa, il conduttore di Affari Tuoi aveva parlato di una riappacificazione con l’ex moglie, che l’aveva pubblicamente criticato per via dei suoi presunti tradimenti. E proprio quei tradimenti – difficili da dimenticare per la soubrette argentina – avrebbero scatenato ulteriore nervosismo. Stefano De Martino “furioso per le ultime parole di Belen”. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, Stefano De Martino non avrebbe gradito le ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez sul suo conto.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino “agitato per le ultime parole di Belen” Funerali Padre Stefano de Martino: Il toccante gesto di Belen sulla bara #belen Notizie correlate Leggi anche: "Maria De Filippi e Francesca Fagnani con Stefano De Martino a Sanremo": il triangolo (e le ultime foto insieme) Leggi anche: Belen e Stefano De Martino costretti a cancellare le foto del figlio: il motivo rivelato da Cecilia Aggiornamenti e dibattiti Stefano De Martino agitato per le ultime parole di BelenStefano De Martino non gradisce le parole di Belen Rodriguez: lui guarda a Sanremo, lei alle prese con difficoltà imprenditoriali ... dilei.it Stefano De Martino, Su tutte le furie con Belen per le frasi pronunciate in direttaNuove ombre sul rapporto tra Belen e Stefano: dalle battute in TV alle indiscrezioni sul presunto fastidio del conduttore, ecco cosa starebbe succedendo davvero tra i due. libero.it