Stefano De Martino agitato per le ultime parole di Belen

Da dilei.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino e Belen Rodriguez continuano a vivere momenti di tensione, nonostante condividano la presenza del loro figlio Santiago. Le ultime parole di Belen hanno suscitato reazioni che hanno portato a uno stato di agitazione nel collega. La relazione tra i due sembra attraversare difficoltà che si manifestano anche nelle interazioni quotidiane e nei rapporti con il bambino.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez faticano a trovare un equilibrio. Nonostante la presenza del figlio Santiago, l’ex coppia non riesce proprio ad evitare tensioni e malumori. Un anno fa, durante una conferenza stampa, il conduttore di Affari Tuoi aveva parlato di una riappacificazione con l’ex moglie, che l’aveva pubblicamente criticato per via dei suoi presunti tradimenti. E proprio quei tradimenti – difficili da dimenticare per la soubrette argentina – avrebbero scatenato ulteriore nervosismo. Stefano De Martino “furioso per le ultime parole di Belen”. Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, Stefano De Martino non avrebbe gradito le ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez sul suo conto.🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Stefano De Martino “agitato per le ultime parole di Belen”

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