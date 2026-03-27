Durante la settimana del Festival di Sanremo, sono state avvistate insieme Maria De Filippi, Francesca Fagnani e Stefano De Martino. Le tre si sono sedute vicine durante un evento, scambiandosi conversazioni e scattando foto con altri partecipanti. Le immagini dei momenti condivisi sono state pubblicate sui social, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Maria De Filippi e Francesca Fagnani impegnate in una fitta conversazione l'una accanto all'altra: la scena può sembrare già nota al pubblico televisivo che ha avuto modo di notare la loro sintonia durante il programma Belve di Rai 2 e Tu sì que vales di Canale 5. Stavolta, però, le gli obiettivi non sono quelli di una telecamera, ma quelli fotografici dei paparazzi che hanno intercettato le due amiche durante una passeggiata a villa Ada, a Roma, in compagnia di uno dei cagnolini di Fagnani. A pubblicare le foto è... 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Maria De Filippi e Francesca Fagnani con Stefano De Martino a Sanremo": il triangolo (e le ultime foto insieme)

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