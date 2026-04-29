Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno deciso di rimuovere alcune foto del loro figlio dal profilo social. La motivazione è stata comunicata dalla sorella di Belen, Cecilia, che ha spiegato come il bambino sia cresciuto sotto i riflettori sin dalla nascita, senza aver scelto questa esposizione. Da allora, il giovane ha vissuto con una telecamera puntata addosso, creando un forte impatto sulla sua privacy.

Crescere sotto i riflettori non è mai stata una scelta di Santiago De Martino. Eppure, da quando è nato dalla relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il ragazzo ha praticamente vissuto con una telecamera puntata addosso. Foto di famiglia, video quotidiani, momenti intimi condivisi con milioni di follower: Santiago è diventato, negli anni, uno dei volti più riconoscibili tra i figli dei personaggi dello spettacolo italiano, ancor prima che nascessero Leone e Vittoria Ferragnez. Ma qualcosa è cambiato. Da qualche tempo, la sua presenza sui profili Instagram dei genitori si è fatta sempre più rarefatta, fino a sparire del tutto. Mentre la sorellina Luna Marì continua ad apparire nei contenuti di mamma Belen, di Santiago non c’è più traccia.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belen e Stefano De Martino costretti a cancellare le foto del figlio: il motivo rivelato da Cecilia

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Santiago De Martino, figlio di Belén Rodriguez e Stefano De Martino, ha scelto di non comparire più sui social. A spiegare questa decisione è stata la zia Cecilia Rodriguez, che ha rivelato i motivi dietro questa scelta. - facebook.com facebook

Stefano De Martino: “Abbiamo fatto una scommessa con il concorrente: se vince 300.000, io ed Herbert ci tatuiamo la scritta #AffariTuoi. Pensa quanto ti voglio bene… Se vince meno, ci tatuiamo #LaRuotaDellaFortuna” x.com