Stefano Bollani All Stars | esce il nuovo Tutta Vita Live

Il panorama musicale italiano si prepara ad accogliere un progetto che è molto più di una semplice pubblicazione discografica. Il 20 marzo arriva Tutta Vita Live, l'album che immortala Stefano Bollani insieme a una formazione definibile, senza retorica, come un vero dream team. Non si tratta solo di una raccolta di brani, ma di un'istantanea sonora, la testimonianza di un momento irripetibile in cui il jazz diventa il linguaggio universale per raccontare la fraternità, la gioia della musica e il piacere puro dell'incontro. Il disco è stato registrato dal vivo nel...

ROMA – Una residenza artistica che ha riunito alcuni fra i migliori musicisti italiani di livello internazionale insieme a giovani talenti emergenti...

Il disco è stato registrato dal vivo durante il memorabile concerto al Teatro Politeama Rossetti di Trieste il 17 febbraio 2025, momento culminante del film Tutta Vita di Valentina Cenni presentato al ...

Il 9 luglio Stefano Bollani sarà a Umbria jazz con All stars-tutta vita live. Concerto in programma all'arena Santa Giuliana, alle 21,30 (biglietti disponibili da venerdì 6 febbraio, ore 10). Tutta ...

