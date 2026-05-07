Il Steam Controller ha registrato un rapido esaurimento delle scorte pochi minuti dopo l’apertura delle vendite. Valve ha annunciato di essere alla ricerca di nuove scorte per soddisfare la richiesta dei clienti. La domanda elevata ha sorpreso l’azienda, che aveva previsto un interesse minore. La situazione ha attirato l’attenzione sui possibili effetti di questo successo sul lancio di future console Steam Machine.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo successo il lancio della futura Steam Machine?. Perché Valve ha sottovalutato così tanto la domanda del mercato?. Chi sta approfittando del sold-out per rivendere i controller a prezzi gonfiati?. Quando potrà riaprire ufficialmente la fase di prenotazione per gli utenti?.? In Breve Comunicato ufficiale Valve emesso il 5 maggio 2026 per gestire l'hype eccessivo.. Vendite record posizionano il controller al primo posto nella classifica Steam.. Rischio prezzi gonfiati sul mercato secondario per la scarsità di unità disponibili.. Indiscrezioni suggeriscono imminente debutto sul mercato della console Steam Machine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Steam Controller: esauriti in pochi minuti, Valve cerca scorte

Steam Controller Hands On! Valve FINALLY Fixed It

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