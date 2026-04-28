Valve annuncia il nuovo Steam Controller

Valve ha annunciato che il nuovo Steam Controller sarà disponibile dal 4 maggio, con un prezzo di 99 euro. La società ha reso noto il nome del prodotto e la data di uscita, senza fornire dettagli ulteriori sui caratteri tecnici o sulle caratteristiche del controller. La comunicazione è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, confermando così la disponibilità del dispositivo sul mercato.

(Adnkronos) – Valve ha ufficializzato il lancio del nuovo Steam Controller, previsto per il prossimo 4 maggio al prezzo di 99 euro. La periferica si propone come il tassello mancante per uniformare l’esperienza d’uso tra PC, Steam Deck e le diverse soluzioni domestiche del produttore, puntando su una versatilità che abbraccia l’intera libreria digitale. Rispetto al passato, il dispositivo introduce innovazioni tecniche significative come le levette magnetiche dotate di tecnologia TMR, progettate per eliminare i problemi di usura meccanica e migliorare la precisione complessiva grazie ai sensori capacitivi integrati per i controlli di movimento.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Valve Announces Steam Machine, Steam Frame, and Steam Controller

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