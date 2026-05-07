Stazione scippa una donna e la scaraventa a terra mentre passeggia in viale del Risorgimento

Una donna è stata scippata e trascinata a terra mentre si trovava in viale del Risorgimento intorno alle 7 del mattino. L'aggressore le ha strappato la borsa e si è allontanato rapidamente, lasciando la donna a terra. La scena si è svolta mentre la vittima passeggiava lungo il viale, senza che ci siano stati altri interventi nel momento dell’incidente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Paura in viale Risorgimento dove una donna è stata vittima di uno scippo mentre stava andando al lavoro intorno alle 7.30 di ieri, mercoledì 6 maggio. Secondo quanto ricostruito, la malcapitata si trovava all'altezza della chiesa dei Salesiani quando un uomo le si è avvicinato in modo repentino.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Scippa una donna durante la processione del Calvario: 49enne 'esiliato' fuori dal ComuneL'uomo, carpentiere di professione per una società di costruzioni, ha danneggiato alcuni veicoli in sosta prima di essere bloccato dalla polizia... Leggi anche: Va in arresto cardiaco mentre passeggia sul lungomare, donna salvata dai soccorritori Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Stazione, scippa una donna e la scaraventa a terra mentre passeggia in via del Risorgimento; Treviglio, molesta una 15enne nel sottopasso della stazione: arrestato 22enne senza fissa dimora.