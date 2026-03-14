Conferenza stampa Allegri pre Lazio Milan | Champions? Ecco cosa dobbiamo fare per entrare tra le prime 4

Il tecnico del Milan ha presentato la partita contro la Lazio durante la conferenza stampa. Ha parlato delle strategie necessarie per entrare tra le prime quattro in classifica Champions League. Ha inoltre commentato le sfide future e le aspettative della squadra in vista del torneo internazionale. La sua analisi si è concentrata sui punti chiave per ottenere risultati positivi nelle prossime partite.

Conferenza stampa Allegri pre Lazio Milan: le parole del tecnico rossonero sulla corsa Champions League. Ecco cosa ha detto. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Lazio Milan. Di seguito le dichiarazioni del tecnico. ULTIMISSIME JUVE LIVE SCUDETTO – «Non è una questione di provarci, noi dobbiamo fare il nostro, perché con 60 punti non si va da nessuna parte. Dobbiamo fare il massimo sapendo che davanti c’è una squadra che ha 7 punti di vantaggio, e comunque abbiamo anche delle squadre dietro che ci stanno rincorrendo. Dobbiamo fare corsa su noi stessi. Per entrare nei primi 4 posti bisogna vincere altre 5 partite». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Allegri pre Lazio Milan: «Champions? Ecco cosa dobbiamo fare per entrare tra le prime 4» Articoli correlati Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Arsenal: «Paragone Totti-Lautaro? Rispondo così. Vogliamo finire tra le prime 8, ecco cosa servirà domani» Conferenza stampa pre Pisa-Milan: «Ecco cosa servirà domani. Allegri è un grande allenatore, ho visto tante loro partite e...»In vista della 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/26, la conferenza stampa di Oscar Hiljemark offre una quadro chiaro sulle condizioni per... Contenuti e approfondimenti su Lazio Milan Temi più discussi: Conferenza Stampa Allegri in Diretta Streaming | DAZN IT; AC Milan-Inter, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Allegri: Scudetto da riaprire? Pensiamo alla Champions. L'Inter è la più forte; Allegri non si sbottona prima di Milan-Inter: Credo allo Scudetto riaperto dopo il Derby? Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Conferenza stampa Allegri: l’allenatore del Milan interviene in vista della partita contro la squadra di SarriConferenza stampa Allegri: l’allenatore del Milan interviene in vista della partita contro la squadra di Sarri Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, interviene in conferenza stampa nel pre parti ... lazionews24.com L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio: le sue paroleTra le partite di domani, una delle più importanti è senza dubbio Lazio Milan: la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia della gara valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie ... calcionews24.com Alla vigilia di Lazio-Milan, Ardon Jashari sembra essere il favorito su Samuele Ricci nel ruolo di vice Rabiot, assente per squalifica È duello per quella maglia #jashari #ricci #milanpress x.com LAZIO-MILAN 21/22 | IL GOL SCUDETTO DI SANDRO TONALI ALL’ULTIMO RESPIRO #RoadToLazioMilan - facebook.com facebook