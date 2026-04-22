Statale 36 incidente tra camion e auto sul Terzo Ponte Code e disagi verso Lecco

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Statale 36, coinvolgendo un camion e un'auto sul Terzo Ponte. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e la polizia, mentre si registrano code e rallentamenti nel tratto direzione Lecco. La viabilità risulta compromessa, causando disagi ai veicoli in transito lungo questa arteria principale. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un'altra mattinata di passione per gli automobilisti in viaggio lungo la Statale 36 nel territorio lecchese. Un incidente (sembrerebbe fortunatamente non grave) tra un camion e una vettura avvenuto intorno alle ore 8 sul Ponte Manzoni poco dopo l'uscita del Monte Barro in direzione Lecco, ha.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Giornata nera sulla Statale 36: schianto sul ponte Manzoni, code per LeccoPrima un'auto ribaltata a Desio con sei feriti, poi un nuovo scontro tra più veicoli nel pomeriggio nella galleria del Monte Barro. Incidente sul ponte Manzoni lungo la Statale 36, code fino nel tunnel del BarroSchianto sul Ponte Manzoni e disagi al traffico con code fino nel tunnel del Barro. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Statale 36, incidente tra camion e auto sul Terzo Ponte. Code e disagi verso Lecco; SS 36, auto ribaltata sul terzo ponte uscita Caleotto: due persone coinvolte; Auto ribaltata sul Terzo Ponte a Lecco: traffico in tilt; ? Ancora un incidente sulla SS36 a Lecco: caos sul ponte Manzoni. Ancora un incidente sulla SS36 a Lecco: caos sul ponte ManzoniA 48 ore dallo schianto sul Terzo Ponte, la statale si inceppa di nuovo: stavolta il sinistro è tra più veicoli sopra l'Esselunga, in direzione nord. Colonne ferme dalla galleria del Barro fino allo s ... leccotoday.it Schianto sulla SS36: auto rovesciata, code infinite intorno a LeccoUn'auto sbatte all'uscita della galleria del Monte Barro: due uomini coinvolti, soccorsi al lavoro. La statale si paralizza, code a catena su tutte le alternative ... leccotoday.it IL TERZO PONTE PIU' ALTO D'ITALIA: IL VIADOTTO PLATANO.....INARRESTABILE Il viadotto Platano è stato costruito nel 1979 ed è lungo 630 metri e alto 220. Nasce su RA 05 Raccordo Autostradale Sicignano Scalo-Potenza e collega la Campania con la - facebook.com facebook