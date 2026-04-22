Statale 36 incidente tra camion e auto sul Terzo Ponte Code e disagi verso Lecco

Da leccotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Statale 36, coinvolgendo un camion e un'auto sul Terzo Ponte. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso e la polizia, mentre si registrano code e rallentamenti nel tratto direzione Lecco. La viabilità risulta compromessa, causando disagi ai veicoli in transito lungo questa arteria principale. Nessuna informazione ufficiale sulle condizioni delle persone coinvolte.

Un'altra mattinata di passione per gli automobilisti in viaggio lungo la Statale 36 nel territorio lecchese. Un incidente (sembrerebbe fortunatamente non grave) tra un camion e una vettura avvenuto intorno alle ore 8 sul Ponte Manzoni poco dopo l'uscita del Monte Barro in direzione Lecco, ha.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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