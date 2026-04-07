Lavori sulla Statale 36 a lago | lunghe code anche sulla Sp72 tra Abbadia e Mandello

Lungo la Statale 36 a lago si sono formate lunghe code a causa di lavori in corso sulla tratta sud, nei pressi di Orsa Maggiore al confine con Lecco. La viabilità è stata rallentata anche sulla Sp72, tra Abbadia Lariana e Mandello, creando disagi per gli automobilisti in transito sulla zona. Le operazioni di intervento, che coinvolgono entrambe le strade, sono in corso da diverse ore.

Traffico in tilt lungo la Statale 36 a lago e sulla Sp72 tra Abbadia Lariana e Mandello. Il motivo? I lavori in corso sulla tratta sud della SS36 in zona Orsa Maggiore al confine con Lecco. In particolare un restringimento dovuto ad alcune opere programmate. Così, dal pomeriggio fino alla prima serata di oggi, martedì 7 aprile, si sono formati lunghi incolonnamenti lungo le due strade. Sulla SS36 per i lavori citati, e sulla Sp72 fino alla rotonda dell'Iperal a causa della difficoltà ad immettersi nella Super dall'ingresso di Abbadia Lariana appunto. I disagi maggiori si sono registrati dalle ore 16.30 alle 19.30. Fascia oraria nella quale, fortunatamente, non si sono registrati incidenti lungo la tratta in questione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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