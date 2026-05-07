Dopo diversi anni di assenza, Nintendo ha annunciato il ritorno della saga spaziale Star Fox su Nintendo Switch 2. Il nuovo titolo è un remake di Star Fox 64, il capitolo originariamente uscito su Nintendo 64. La notizia è stata comunicata tramite un annuncio ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla data di uscita o sulle caratteristiche del gioco.

Dopo anni di silenzio, Nintendo ha finalmente deciso di riportare in vita una delle sue saghe spaziali più amate annunciando il ritorno di Star Fox con una reinterpretazione moderna di Star Fox 64. Il progetto arriverà su Nintendo Switch 2 il 25 giugno e punta a trasformare il classico arcade fantascientifico in una produzione molto più cinematografica, ambiziosa e ricca di contenuti rispetto al passato. Il nuovo capitolo non sarà una semplice versione rimasterizzata del titolo uscito su Nintendo 64. L’impressione è che Nintendo abbia voluto ricostruire quasi completamente l’esperienza originale, aggiornandola sia dal punto di vista tecnico sia sul piano del gameplay.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Star Fox ritorna su Nintendo Switch 2 con il remake del capitolo N64

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Un remake Star Fox 64 uscirà su Nintendo Switch 2 il 25 giugno, e il design visivo è pazzesco; Star Fox annunciato per Nintendo Switch 2 con data di uscita e tanti dettagli: è il remake di Star Fox 64; Il nuovo Star Fox per Switch 2 è realtà: quando esce, modalità e funzioni extra; Il franchise di Star Fox ritorna con un nuovo gioco incentrato sul multiplayer per la prossima console Nintendo.

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