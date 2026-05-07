Stallo a Hormuz | non c'è la pace ma non c'è nemmeno la guerra

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Hormuz la situazione rimane incerta: non ci sono scontri aperti, ma neanche un accordo definitivo. Ieri si era ipotizzato che un documento di 14 punti potesse rappresentare una base per la negoziazione, tuttavia i colloqui tra Iran e Stati Uniti continuano lentamente. Entrambe le parti mostrano di preferire evitare un conflitto armato, anche se le trattative sono ancora in corso.

Ieri sembrava un memorandum di 14 punti potesse essere la base dell'accordo, la trattativa però prosegue ancora a rilenta ma Iran e USA non vogliono riprendere la guerra.🔗 Leggi su Fanpage.it

Stallo a Hormuz: non c'è la pace ma non c'è nemmeno la guerra

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