Stallo a Hormuz | non c'è la pace ma non c'è nemmeno la guerra

A Hormuz la situazione rimane incerta: non ci sono scontri aperti, ma neanche un accordo definitivo. Ieri si era ipotizzato che un documento di 14 punti potesse rappresentare una base per la negoziazione, tuttavia i colloqui tra Iran e Stati Uniti continuano lentamente. Entrambe le parti mostrano di preferire evitare un conflitto armato, anche se le trattative sono ancora in corso.