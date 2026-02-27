Elettra Lamborghini ha scelto di allontanarsi temporaneamente da Sanremo per trovare un po’ di tranquillità. La cantante si è trasferita a Montecarlo, sperando di sfuggire agli impegni notturni che la disturbano. La decisione di cambiare ambientazione sembra essere motivata dalla volontà di riposare senza interruzioni, anche se la quiete ancora non si trova.

Elettra Lamborghini non trova pace e sonno. La cantante ha deciso di lasciare Sanremo e trascorrere la notte a Montecarlo per sfuggire così dai "festini bilaterali" che non le permettono di riposare. Peccato però che la situazione sia tutt'altro che migliorata e abbia trovato altri "focolai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Elettra Lamborghini, l’incubo dei festini non finisce: scappa a Montecarlo per dormire, ma la musica la sveglia anche lì – Il video

Elettra Lamborghini pubblica gli audio dei festini bilaterali: l’ipotesi della festa di Corona e BascianoI "festini bilaterali" stanno facendo impazzire Elettra Lamborghini, e secondo alcune teorie recenti dietro la musica che tiene sveglia la cantante...

Temi più discussi: Elettra Lamborghini, la regina del twerk a Sanremo 2026: cos’è e perché è un’icona; Il testo e il significato della canzone Voilà di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026; Voilà, il testo e il significato della canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Elettra Lamborghini con Voilà. Testo e recensione della canzone.

Elettra Lamborghini e i festini bilaterali sono l’unica cosa che salva il Festival dalla noia mortaleElettra Lamborghini e i festini bilaterali stanno salvando il Festival di Sanremo 2026. Le sue notti senza sonno e i messaggi al grido di fermate la musica ci stanno dando qualcosa di cui parlare ... fanpage.it

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sbotta per i festini bilaterali e pubblica l'audio su Instagram dall'hotelCosa sono i festini bilaterali che hanno fatto arrabbiare Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2026: la polemica e l'audio svelato. virgilio.it

Elettra Lamborghini ha optato per una soluzione definitiva: andare a dormire a Montecarlo. #Sanremo2026 #news - facebook.com facebook

Sanremo, i festini bilaterali ed Elettra Lamborghini: «Stasera vi frego, vado a dormire a Montecarlo» x.com