L'Ucraina a 4 anni dall'inizio della guerra tra corruzione e resistenza | Nessuno crede più alla pace

Il conflitto in Ucraina si protrae da quattro anni, a causa delle tensioni tra corruzione dilagante e resistenza popolare. Le alte sfere dello Stato sono state coinvolte in scandali, mentre il movimento anticorruzione cerca di mantenere vivo il contrasto. Le autorità si impegnano a contrastare le infiltrazioni di interessi illeciti, anche se molti cittadini dubitano di vedere un cambio reale. La situazione rimane instabile e difficile da prevedere.