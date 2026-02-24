L'Ucraina a 4 anni dall'inizio della guerra tra corruzione e resistenza | Nessuno crede più alla pace
Il conflitto in Ucraina si protrae da quattro anni, a causa delle tensioni tra corruzione dilagante e resistenza popolare. Le alte sfere dello Stato sono state coinvolte in scandali, mentre il movimento anticorruzione cerca di mantenere vivo il contrasto. Le autorità si impegnano a contrastare le infiltrazioni di interessi illeciti, anche se molti cittadini dubitano di vedere un cambio reale. La situazione rimane instabile e difficile da prevedere.
L'Ucraina entra nel quarto anno di guerra. La corruzione ha raggiunto le alte sfere dello Stato, ma il movimento anticorruzione ha difeso le istituzioni che hanno svelato gli scandali. Mentre non c'è più spazio per seppellire i morti, la popolazione civile non ha alcuna fiducia nei colloqui di pace. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ucraina, cosa c’è dietro le diserzioni: “Con la guerra i potenti si sono arricchiti grazie alla corruzione”
