Stagione super alla Narnese per il giovane bomber Salvatore Cangianiello

Durante questa stagione, il giovane attaccante ha riscosso grande attenzione nel campionato Allievi Elite umbro 202526, distinguendosi come uno dei protagonisti più evidenti tra i giovani talenti in campo. La sua performance ha attirato l’interesse di osservatori e addetti ai lavori, consolidando la sua posizione come uno dei nomi da seguire nel panorama calcistico regionale.

Stagione da protagonista per Salvatore Cangianiello, tra i giovani più in evidenza del campionato Allievi Elite umbro 202526. L’attaccante della Narnese ha chiuso la stagione con 30 gol in 25 partite, numeri che gli hanno permesso di conquistare il titolo di capocannoniere del torneo.Nelle.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Salvatore Cangianiello, il bomber viterbese che domina i campionati giovaniliIn una situazione dove il calcio nostrano fatica ad arrancare, quello giovanile umbro parla viterbese grazie alle prestazioni di Salvatore... Calciomercato Milan, serve un super bomber e Lewandowski è in cima alla lista. Anche se ….Il Milan di Massimiliano Allegri è reduce dalla sconfitta, 0-1, allo stadio 'Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte.