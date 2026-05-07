Salvatore Cangianiello il bomber viterbese che domina i campionati giovanili

In un calcio italiano che fatica a trovare slancio, spiccano le prestazioni di un giovane talento proveniente dalla regione umbra. Si tratta di un attaccante che si distingue nei campionati giovanili, con risultati che attirano l’attenzione degli addetti ai lavori. Le sue performance sono state considerate significative nel contesto locale e stanno contribuendo a far parlare di sé nel panorama calcistico giovanile.

In una situazione dove il calcio nostrano fatica ad arrancare, quello giovanile umbro parla viterbese grazie alle prestazioni di Salvatore Cangianiello. L'attaccante, nato nel 2009, sta vivendo una stagione straordinaria con la maglia della Narnese, confermandosi come uno dei profili più.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Campionati giovanili, in campo le migliori formazioniFinali dei campionati giovanili Federali di pallavolo, che alla Palestra Comunale di Corlo vivranno una intensa giornata, con la disputa di tutti gli... Ciclismo, a San Miniato Basso i Campionati Toscani giovaniliSan Miniato (Pisa), 19 marzo 2026 - È stato assegnato alla società San Miniato Ciclismo fondata nel 2011 e presieduta da Alberto Carmignani il... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Salvatore Cangianiello, il bomber viterbese che domina i campionati giovanili; Il talento viterbese di Salvatore Cangianiello illumina il calcio giovanile: 30 gol con la Narnese e un futuro da protagonista. Il talento viterbese di Salvatore Cangianiello illumina il calcio giovanile: 30 gol con la Narnese e un futuro da protagonistaNARNI - Nel panorama del calcio giovanile umbro c’è un nome che sta facendo parlare sempre più spesso di sé: Salvatore Cangianiello, giovane attaccante vit ... etrurianews.it